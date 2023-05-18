Başkentte yaşanan yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel nedeniyle seraları zarar gören yerel üreticilerin yardımına Ankara Büyükşehir Belediyesi koştu. Çayyolu’ndaki 3 üreticinin ürünlerini satın alan ANFA Genel Müdürlüğü, bu peyzaj bitkilerini parklarda kullanacak.ANKARA (İGFA) - Başkentin uzun yıllardır ihmal edilen alt yapısı nedeniyle oluşan sorunlara 889 araç ve 1505 personelle müdahale edildi. Ankara’nın bazı ilçelerinde anlık 30,5 kilogram yoğunluğa ulaşan yağış nedeniyle Çayyolu bölgesinde de şehir selleri meydana geldi.

SERALARI SU BASTI

Çayyolu 2674. Sokak’ta yaşanan sel nedeniyle bölgede bulunan üç sera da sular altında kalırken esnafın yaralarını Ankara Büyükşehir Belediyesi sardı.

Sel nedeniyle zarar gören üreticileri yalnız bırakmayan ANFA Genel Müdürlüğü, önce esnafın hasarını tespit etti, ardından da üreticilerin elindeki peyzaj bitkilerini alarak onlara destek oldu.

ANFA Genel Müdürlüğü tarafından alınan peyzaj bitkileri, Başkentteki parklara dikilecek.

ESNAFTAN ABB’YE TEŞEKKÜR

Üreticilerden Okan Koç, maddi olarak zararlarının büyük olduğunu belirterek “12 Mayıs’ta yağan yağmurlarla bizim seralarımızı sel bastı. Bitkilerimiz sular altında kaldı. Sağ olsun Ankara Büyükşehir Belediyesi her zaman olduğu gibi yine bize yardımını esirgemedi. Zarar gören bitkilerimizi park ve bahçelere dikmek üzere aldı. Zararımızı bir şekilde karşıladı. Zaten her konuda, her zaman bize faydası oldu Büyükşehirin. Üretimde de faydası oldu, üretim canlandı Ankara'da” derken bir başka esnaf Nazlı Sertkaya şöyle konuştu:

“Bahçe bitkilerimiz, peyzaj bitkilerimiz, süs bitkilerimiz, iç ve dış mekân bitki türlerimizin tamamı 1-1,5 metre su altında kaldı. Zararımız çok büyük ama sağ olsun Başkanımız Mansur Yavaş ve Büyükşehir Belediyemizin ekipleri gelerek el attılar olaya. Mağduriyetimiz giderildi. Sonsuz teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.”