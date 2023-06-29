Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de bayram ziyaretlerini sürdürdü.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Zabıta Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek görevi başında bulunan personellerle bayramlaşıp bir süre sohbet etti.

Başkan Gürkan kurum içi ziyaretlerin ardından AK Parti İl Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen bayramlaşma programına katıldı. Nikah Sarayında partililer ve vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Gürkan, “Milletlerin ve ümmetlerin tarihteki önemli gün ve olayların zamanı gelince milletlerce ve ümmetlerce coşku ve sevinç içerisinde kutlanan günlere 'bayram' diyoruz. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nı da buruk ve hüzünlü bir şekilde kutluyoruz. 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinde vefat eden bütün hemşerilerime, bütün vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza sağlık ve selamet temenni ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte daha huzurlu, daha coşkulu ve hüzünlü olmayan bayramlar temenni ediyorum. Kurban Bayramımızın milletimize, Alemi İslam’a ve insanlığa barış, huzur getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.