İnegöl'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde sokaklar sele dönerken, Yeniceköy mahallesinde bir apartmanın merdivenlerinden akan sular daireleri bastı.

İnegöl’de başlayan ve yarım saat süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yeniceköy mahallesinde bazı sokaklarda sel meydana geldi. Yeniceköy Mahallesi Mahmut Kuşcan Caddesi üzerinde bulunan Çınar-3 apartmanı girişi sağanak yağıştan nasibini aldı. Site girişindeki merdivenlerden içeri dolan sular daireleri bastı. Şelaleyi andıran görüntülerin oluştuğu sağanak yağış sonrası vatandaşlar duruma tepki gösterirken, yetkililerin biran önce çözüm bulmalarını istediler.