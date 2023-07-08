İzmir'in Selçuk Efes Kent Belleği’nde kültür sanat faaliyetleri devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Üç kadın sanatçının eserlerinden oluşan “Çılgın Buluşma” adlı sergi İzmir'in Selçuk Efes Kent Belleği’nde açıldı. Sergi Efes Selçuk’un yanı sıra çevre ilçelerden gelen sanatseverlerden de yoğun ilgi gördü.

Selçuk Efes Kent Belleği bir resim sergisine daha ev sahipliği yapıyor. Üç kadın sanatçıdan oluşan Nas Art Grubu üyesi olan Nasrah Nefer, Ayşe Akalın Yalçındağ ve Serpil Topaloğlu’nun yapmış olduğu çalışmalardan oluşan sergi 21 Temmuz’a kadar Selçuk Efes Kent Belleği’nde ziyaret edilebilecek.

Farklılıkların ayrıştırıcı değil, zenginleştirici gücünü kullanıp sosyal varlık olan insanın evrensel bütünlüğüne vurgu yapmayı amaçladıklarını belirten üç kadın sanatçı tüm sanatseverleri “Çılgın Buluşma” adlı resim sergisine davet ettiler.