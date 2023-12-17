Dolar kurundaki dikkat çekici yükseliş, ekonomi camiasını sarsmaya devam ediyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, bu dalgalı süreçte doların yeni hedefine ilişkin çarpıcı bir tahminde bulundu. Geçer, hükümetin ve ekonomi yönetiminin bu duruma karşı etkili politikalar belirlemesi gerektiğini vurgulayarak, finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Finans uzmanlarına göre, dolar kurundaki bu yükseliş eğilimi önümüzdeki dönemde devam edebilir, bu da ülkedeki ekonomik dengelerin daha da zorlu bir sürece girebileceği anlamına geliyor.

Geçer'in tahminlerine göre, dolar kuru 29 seviyesine dayanarak piyasalarda büyük bir ilgi odağı haline geldi. Bu belirsiz dönemde, ekonomik gelişmeleri yakından takip eden Selçuk Geçer, doların geleceği hakkındaki çarpıcı tahminleriyle dikkat çekiyor. Ünlü ekonomistin ortaya attığı yeni hedef, finans dünyasında ve yatırımcıların odak noktası haline geldi.

Geçer, 2024'e ilişkin çarpıcı tahminlerde bulunarak, doların yıl sonunda 30 TL'ye, 2024 yılında ise 45 TL'ye kadar çıkabileceğini ifade etti. Ancak, Geçer, bu rakamların gerçekte 60 ile 65 TL arasında olabileceği yönünde bir vurgu yaparak, enflasyon etkisiyle bu değerin muhtemelen 45 TL civarında kalabileceği şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Geçer'in bu öngörüsü, ekonomi dünyasında heyecan yaratırken, aktörlerin doların ilerleyen süreçteki seyrini merakla beklemelerine neden oluyor.