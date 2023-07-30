Konya'da Selçuklu Belediyesi ilçenin modern fiziki görünümüne katkı sunmak amacıyla çeşitli noktalarda sıcak asfalt çalışmasına aralıksız devam ediyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi ilçenin çeşitli noktalarında altyapı faaliyetlerine katkı sunmayı sürdürüyor.

Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Selahaddin Eyyubi, Parsana, Beyhekim ve Yazır Mahallelerinde sürdürülen sıcak asfalt dökme çalışmaları ile bölgenin çehresi değişecek. Çalışmalarda 2 asfalt finişeri ve 70’den fazla personel görev alıyor.

Ekipler ayrıca bu mahallelerdeki sıcak asfalt çalışmalarını tamamladıktan sonra Kosova, Sancak ve Sille Ak Mahallelerinin yanı sıra dış mahallelerde de hem asfalt yenileme hem de yeni asfalt çalışmaları yürütecek.Çalışmalar mevsim koşulları elverdiği sürece hız kesmeden devam ettirilecek.

Selçuklu'da yaşam kalitesinin her geçen gün arttırılması için fiziki belediyecilik çalışmalarına büyük önem veriliyor. Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde yer alan Karadeniz Sokak, Şehit Muhsin Kiremitçi Sokak, Harun Tolasa Sokak ve Şehit Veli Ateş Sokak’ta süren çalışmalarda bugüne kadar 4 bin 250 tondan fazla asfalt döküldü. Bu kapsamda Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde yapılan asfalt çalışmaları tamamlanarak 18 bin metre kare alana 1978 metre uzunluğunda sıcak asfalt çalışması yapıldı.