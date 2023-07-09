Konya'da Selçuklu Belediyesi, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile 2009 yılında tarihi bina olarak tescil edilen Eski Hemşire Binası’nı tarihi dokusunu koruyarak restore ediyor. KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarih ve kültür alanında yürüttüğü çalışmalara bir yenisi daha ekledi. Konya Koruma Kurulu arşivinde yer alan bilgiye göre 1915 yılında inşa edilen ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 3263 sayılı kararı ile 2009 yılında tarihi bina olarak tescillenen tarihi Hemşire Lojmanı Binası Selçuklu Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore ediliyor.

Selçuklu Belediyesi olarak geçmişten gelen tüm tarihi emanetlere sahip çıkmak adına önemli bir hassasiyet taşıdıklarının altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Millet olarak tarihi bağlarımızdan aldığımız ilhamı gelecek nesillere de taşımak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bu gayret kurum olarak önemli misyonlarımızdan bir tanesi. 5 bin yıllık tarihe sahip ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sille’de Selçuklu Belediyesi olarak çok önemli tarihi restorasyonlar yaptık. Yine Gevale Kalesi’nde restorasyon çalışmalarında 2. etabı tamamladık ve buradaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yine Sille’de yürüttüğümüz Kaya Islahı projemizi tamamladık ve şehrin turizmine katkı sağlayan önemli bir adım attık. Bu çalışmalarımıza ek olarak Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile 2009 yılında tarihi bina olarak tescil edilen Eski Hemşire Binası’nı tarihi dokusunu koruyarak restore ediyoruz. 1915 yılından günümüze tarihi bir miras olarak gelen bu yapımızdaki çalışmamız bittiğinde burası Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, Obezite Merkezi ve Sigara Bırakma Merkezi olarak hizmet verecek. Biz bu çalışmalarımızda ilham kaynağımızı tarihe olan vefa duygumuzdan alıyoruz ve bu vizyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aslına uygun olarak tarihi dokusuna zarar vermeden restorasyon çalışmamızı bu yıl Kasım ayında tamamlayacağız" diye konuştu.

Nisan ayında başlanan ve tarihi dokusuna zarar vermeden restorasyon çalışmaları yürütülen binadaki çalışmaların Kasım ayında bitmesi planlanıyor.