Konya'da Selçuklu Belediyesi mahalle kültürünün gelişmesi için “Mahallemde Şenlik Var” etkinliklerine Bosna Hersek Mahallesinde devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte çocuklar ve aileleri doya doya eğlendi.KONYA (İGFA) - Mahalle kültürünün yaşatılması ve yaz tatilinde çocukların gerek aileleriyle gerekse atölye faaliyetleriyle vakit geçirerek doya doya eğlenmesi için yapılan mahalle şenlikleri bu yıl “Mahallemde Şenlik Var” etkinlikleriyle devam ediyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Bosna Pazar alanında alanında gerçekleşen etkinlikte mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

“SELÇUKLU OLARAK ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Bosna Hersek Mahallesinde yapılan “Mahallemde Şenlik Var” etkinliğinde konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı çocukların mutluluğu için her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirtti. Başkan Pekyatırmacı, yaz döneminde yapılan etkinlikleri hatırlatarak, “Biz sizleri çok seviyoruz. Sizlerin mutluluğu için her şeyi yapmaya hazırız. Bu manada Selçuklu Belediyesi olarak yaz dönemine Karne Şenliği ile başladık, ardından Seyir Tepemizde yaptığımız “Uçurtma Şenlikleri”, Yazır Mahallemizde yaptığımız “Mahallemde Şenlik Var” etkinliği yine Konya dışında yaptığımız ve depremzedeleri de unutmadığımız Hatay Antakya'daki konteyner kentte yaptığımız iki tane Mahalle Şenliği’nden sonra bugün de burada Bosna Hersek mahallemizde sizlerle beraberiz ” ifadelerini kullandı.

Başkan Pekyatırmacı ailelerin çocuklarıyla vakit geçirmesinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, “Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuz. O yüzden sizlere her zaman en güzel imkanları sunmak için gayret ediyoruz, çaba sarf ediyoruz. Burada ailelerinizle birlikte olmanız, ailelerinizle birlikte hoşça vakit geçirmeniz bizim için önemli. Ben ailelerinize de özellikle teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte oldukları ve burada beraber güzel vakit geçirdikleri için. İnşallah bu etkinliklerimizi, organizasyonlarımızı bütün mahallelerimizde fırsat buldukça biz de devam ettireceğiz. Bugün Bosna Hersek Mahallemizde yarışmalarla güzel eğlence alanlarıyla, atölyelerle, etkinlik alanlarımızla akşama kadar programlarımız devam edecek. Akşam da sizlere çok güzel bir konser programımız var. Özellikle çocuklarımızın güzel hoşça vakit geçirmesinden duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Hava biraz sıcak ama sıcağa rağmen çok yoğun bir ilgi var. Ben az önce bütün etkinlik alanlarımıza, atölyelerimizi dolaştım. Hepsinde sıra var. Çocuklarımız yoğun bir şekilde ilgi gösteriyorlar” şeklinde konuştu.