Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere KOSGEB tarafından "Acil Destek Kredisi" sağlanacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sel felaketinden etkilenen illerdeki KOBİ'ler için 'Acil Destek Kredisi'ni devreye aldıklarını açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kacır, felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiriken, "Allah ülkemizi afetlerden korusun" dedi.

KOSGEB'in 2023 yılı Sel Acil Destek Paketi'ni devreye aldıklarını belirten Bakan Kacır, 300 bin TL'ye kadar desteğin kâr payı veya faizin tamamının KOSGEB tarafından karşılanacağını belirtti. Bakan Kacır, KOBİ'lerin ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 36 ay taksitli, sıfır faizli kredi kullanabileceği gibi kredi başvuru sürecinde teminat sıkıntısı yaşayan işletmelere Kredi Garanti Fonu teminat sağlayacağını kaydetti.