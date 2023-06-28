UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camii’nde restorasyon çalışmaları sürerken vatandaşlar ibadete açık olan alanda ve şehrin en eski ibadet yapılarından Eski Camii, Üç Şerefeli Camii ve diğer camilerde Kurban Bayramı namazını kılmanın sevincini yaşadı.

Osmanlı İmparatorluğuna 92 yıl boyunca başkentlik yapan Edirne’de Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Mimar Sinan’ın şaheseri Selimiye Camii başta olmak üzere şehrin eski ibadet eserlerinden Eski Cami’yi doldurdu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Selimiye Camisi’nde restorasyon çalışmalarının devam etmesi ve ibadete ayrılan alanda namaz kılan vatandaşlar, kentin en eski ibadet yapılarından Eski Camii ve Üç Şerefeli Cami’yi doldurdu. Almanya’dan 2 bin 200 kilometre gelen gurbetçi aile bayram namazını Edirne’de kıldı.

“Gurbetçiler de Kurban Bayram namazını Edirne’de kıldı”

Almanya’nın Hamburg şehrinden gelen Bülent Yüksekkaya, “Dün öğle vakti çıktığımız yolculuğumuza bugün Edirne’de Eski Camii de namaz kılmanın mutluluğuna eriştik. Rabbime ne kadar şükretsek azdır. Rabbim nice bayramlar nasip etsin“ dedi.

Almanya’dan gelen başka vatandaş Emrah Yüksekkaya ise, ”Allah bize nasip etti. Geldik ve namazımızı kıldık. Tüm Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun” diye konuştu.

Almanya’da 35 yıl yaşadığını ifade eden Niyazi Kalender, “Allah bizleri İslam aleminin kurtuluşuna Nasip eylesin ve kendine kul eylesin. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun” dedi.