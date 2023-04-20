Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İzmir'de Limontepe Pagos Midye Kooperatifi, Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı ve Seferihisar'da bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Belediyesi'ni ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Beylikdüzü Belediyesi arasında Türkiye Beslenme Saati ve İzmir95 projelerinin işbirliği protokolü için kente gelen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İzmir'de bir dizi ziyaretler ve temaslarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun eşi Duygu Aslanoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çelik, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın eşi Nuriş Oran, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün annesi Nilgün Gümrükçü, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un eşi Ufuk İduğ, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile eşi Fatma Yetişkin, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın eşi Aylin Sandal, CHP İzmir İl Örgütü'nün kadın yöneticileri, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak ve vatandaşların da bulunduğu ziyaretler Limontepe'de Pagos Midye Kooperatifi ile başladı.

İlk ziyaret midye üreten kadınlara Selvi Kılıçdaroğlu, ilk olarak Limontepe'de bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Farkındalık Merkezi'nde bulunan, Kadifekale'de yaşayan Mardinli kadınların midye dolma üretimi yaptığı Pagos Midye Kooperatifi'ni ziyaret etti. Midye üreten kadınlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, Neptün Soyer'den de tesisle ilgili bilgi aldı. Halkın Kasabı/Halkın Bakkalı'nı ziyaret etti İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Mart’ta Balçova'da açtığı, sağlıklı ve uygun fiyatlı kooperatif ürünlerinin satışa sunulduğu Halkın Kasabı/Halkın Bakkalı, heyetin ikinci durağı oldu. Selvi Kılıçdaroğlu, Halkın Kasabı/Halkın Bakkalı'nı gezerek bilgi aldı. Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı, 9 şubesiyle hizmet veriyor. En düşük zincir markette 275 liraya satılan kıyma, Halkın Kasabı'nda 195 liraya satılıyor. Tüm hayvanlar, yerli üretici ile kooperatiflerden alınıyor ve halka sağlıklı hesaplı et sağlanıyor. Hıdırlık’ta üretici kadınlarla buluştu Selvi Kılıçdaroğlu, e-ticaret yapan, Sefertası projesi ile ihtiyaç sahibi kişilere yemek dağıtan Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde üretici kadınlarla da buluştu. Kooperatifte bulunan gündüz çocuk bakım evinde çocuklarla boyama yapan Kılıçdaroğlu, kadınlarla da bir süre sohbet etti. Çocuk Belediyesi'nde hep bir ağızdan İzmir Marşı ve 23 Nisan coşkusu Programın son durağı ise Seferihisar'da bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Belediyesi oldu. Selvi Kılıçdaroğlu'nu Seferihisar Çocuk Belediyesi Başkanı Mert Doğru ve yönetimi karşıladı. Halk danslarını izleyen Selvi Kılıçdaroğlu, atölyeleri ziyaret etti. Resim yapan 13 yaşındaki İpek Erken, Yaraladı Bu Aşk Beni türküsünü seslendirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunun yaşandığı ve halk danslarının gösterileriyle devam eden program, hep bir ağızdan İzmir Marşı'nın söylenmesiyle son buldu.