Bursaspor İnfo Yatırım, Milli basketbolcu Semih Erden’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Bursaspor İnfo Yatırım ‘Hoş geldin Semih Erden’ başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüz Milli oyuncu Semih Erden ile sözleşme imzaladı. Kariyeri başarılarla dolu olan Semih Erden’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyoruz.”

NBA’de Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers forması giyen 37 yaşındaki Milli basketbolcu, Darüşşafaka, Partizan, Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom formaları giydi.