

AK Parti yönetim kurulu üyesi iş insanı Semih Gülerer AK Parti’den milletvekilliği için aday adaylığını açıkladı.

AK Parti’de aday adaylığı başvuruları başladı. AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Semih Gülerer dün yönetim kurulu toplantısında, aday adaylığı başvurusunu için istifasını sundu.

Gülerer yaptığı açıklamada “Bu bir veda değil kutlu davamızda yeni bir adım. Bugün itibari ile milletvekilliği aday adaylığı için, AK Parti yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunuyorum. Şehrimize ve ülkemize en iyi hizmeti sunma düsturu ile böyle bir yola koyulduk. Allah hakkımızda ve davamızda hayırlı olan neyse onu versin. “ dedi.

SEMİH GÜLERER KİMDİR

Semih Gülerer Yüksek Endüstri Mühendisi olup İnegöl de 1987 yılında doğdu. Lise eğitimini İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Üniversite Lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi’nde Yüksek Onur Derecesi ile tamamlamış olup aynı zamanda 2 dönem de asistanlık yapmıştır. Üniversite eğitimi süresince Ulusal dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmakta olup tez çalışması YAEM Kongresinde sunulmuştur. Yüksek Lisans eğitimini ise İngiltere’de University of Brighton’da MSC Marketing ünvanını alarak derece ile tamamlamıştır. 2012 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketlerinin yönetimini devralmıştır. Hali hazırda ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Karamehmet Şirketler Grubunun Akaryakıt, Lastik, Araç Bakım, İnşaat sektörlerinde faaliyetleri sürmektedir. Aile olarak İnegöl’ün hayırsever aileleri arasında bulunan Gülerer ailesinin, hayır olarak yaptırdıkları Karamehmet İlk Okulu da bulunmaktadır. Çarşıda yetişmiş olması sebebiyle çarşı esnafı olarak da bilinmektedir. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti İnegöl Belediye Meclis Üyesi adayı gösterilmiş olup, 2020 yılından itibaren AK Parti İnegöl İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Semih Gülerer geçtiğimiz dönemlerde İnegölspor, Doğanspor gibi spor kulüplerinde yöneticilik yapmıştır. MUSİAD ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olup üniversite yıllarında birçok sivil toplum kuruluşunda bulunmuştur. Çok iyi derecede İngilizce, orta seviye Arapça ve Almanca bilen Semih Gülerer evli olup 3 çocuk sahibidir.