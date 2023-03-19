

AK Parti Bursa Milletvekili adayı Semih Gülerer, protokol ziyaretleri kapsamında MÜSİAD’ı ziyaret etti.



AK Parti yönetim kurulu üyeliğinden istifa edip milletvekili aday adaylığı için başvuru yapan Semih Gülerer protokol ziyaretlerine devam ediyor.

Semih Gülerer, geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleşen kongre sonrası MÜSİAD İnegöl Şube başkanlığa seçilen Bahri Sinan Yazaroğlu’nu ziyaret etti.

Gayet samimi ortamda geçen ziyarette İnegöl’ün ekonomik potansiyeli ve ticari hayatı konuşuldu.

Ziyaret hakkında bilgiler veren AK Parti Bursa Milletvekili Aday Adayı Semih Gülerer “Kıymetli başkanımız Bahri Sinan Yazaroğlu, Genel Sekreterimiz Emin Sükût ve yönetim kurulu üyeleri sağ olsun bizleri çok güzel bir şekilde ağırladılar. İnegöl’ümüzdeki ticaretindeki sorunlar ve İnegöl’de MÜSİAD’ın önemini konuştuk. Biliyorsunuz bir seçim arifesindeyiz ve bu seçim gerçekten çok önemli bir seçim haline geldi. Ülkemiz zor bir dönemden geçmekte, 20 yıllık AK Parti iktidarımızın tecrübesi ile bu zorlu süreci de atlatacağız. Türkiye’mizi ikinci yüzyıla hazırlayacağız. Bu yüzyıl Türkiye’mizin yüzyılı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye’nin yüzyılında 1 milyon istihdam projemiz var. Bu projenin gerçekleşmesinde MÜSİAD gibi iş dünyasında önemli bir yere sahip olan sivil toplum kuruluşlarımız önemli bir yer tutacaktır. Açıkladığımız bu hedeflerin gerçekleşmesinde bizler gibi iş insanlarımıza da önemli görevler düşüyor. Ben tekrardan misafir perverlikleri için başta başkanımız Bahri Sinan Yazaroğlu’na ve yönetimine teşekkür ederim” dedi.