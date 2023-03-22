

AK Parti Bursa 2. Bölge milletvekili aday adayı Semih Gülerer İnegöl Ticaret Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ’ı makamında ziyaret etti.

AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek Bursa 2. bölgeden milletvekili aday adaylığını açıklayan Semih Gülerer protokol ziyaretlerine devam ediyor.

Bir yandan teşkilat ziyaretlerine devam eden Gülerer diğer yandan da protokol ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

İnegöl Ticaret Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ’ı makamında ziyaret eden Semih Gülerer, Uğurdağ ile İnegöl’ün ticareti hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Gülerer “Cumhurbaşkanımız, liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin yüzyılı projelerini açıkladı. Türkiye’nin yüzyılı üretim yüzyılı olacak. Yerli milli ve yeşil enerjiyi kullanarak ülkemizi üretim alanında seviye atlatacağız. AK Parti iktidarı daha önce bunları başardı. Şimdi daha büyük hedeflerimiz var. Salgın ve küresel ekonomik krizlerde ülkemiz en az hasarla bu süreci atlattı. Bunların hepsi tecrübe sayesinde gerçekleşti. Burada işadamları dernekleri ve ticaret odaları ile yapılacak istişarelerle İnegöl için üretimi daha katma değerli hale nasıl getiririz bunları konuşuyoruz. İnegöl bir mobilya şehri uzmanlık alanımız mobilya. Daha teknolojik mobilya tesisleri nasıl hazırlanır, yeni pazarlar nasıl bulunur, e-ticaret ile yeni müşteriler nasıl hedeflenir bunları konuştuk. Ben ev sahipliği ve misafirperverliği için başta Yavuz başkanım olmak üzere yönetim kuruluna teşekkür ederim” dedi.