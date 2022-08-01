2018 yılında vefat eden İnegöl Belediyesi eski Başkan Yardımcılarından Yusuf Şen’in oğlu İnegöllü iş adamı Emre Şen, dünya evine girdi.

İnegöl’ün sevilen işadamlarından Emre Şen düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın da şahitlik ettiği nikahı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kıydı.

Aktaş nikah öncesi yaptığı konuşmasında, "Ben biraz farklı duygular yaşıyorum. Emre bizim elimizde büyüdü. Rahmetli babası Yusuf Şen ile birlikte 10 yıl İnegöl Belediyesinde beraber hemen ettik. Keşke aramızda olsaydı bugün. Ama eminim ki bu güzel birlilikten, onların mutluluğundan o da payına düşeni alacaktı. Onun da, tüm geçmişlerimizin de mekanı cennet olsun."dedi.

Kıyılan nikahın ardından Kafkas Folklor ekibi misafirlere doyumsuz bir gece yaşattılar.

Yıldırım Gazete olarak genç çiftçimize mutluluklar diliyoruz.