BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, binlerce vatandaşı ilgilendiren çıraklık ve staj sigortasına ilişkin, "Birçok mağdurun staj yaptığı halde stajları sistemde görünmüyor. Bu tür durumdaki vatandaşların sorunu bir an evvel çözülmelidir" dedi.

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Av. Kaan Şengil, çıraklık ve staj sigortasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şengil, "3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanuna göre çırak; çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren kişiye denmektedir. Meslek lisesi, üniversite ve çıraklık okullarında eğitim alan öğrencilerin yaptıkları zorunlu stajlarda uzun vadeli sigorta kollarına dahil primlerin değil, meslek hastalığı ve iş kazasına yönelik sigorta primlerinin yatmasıyla ortaya çıkan ve bu insanların emekliliklerini mağduriyet yılı kadar öteleyen toplumsal bir sorundur. Bu insanlara sigorta numarası ve kartı verilmiş ’Yaşıtlarınıza göre avantajlısınız daha erken emekli olacaksınız’ tarzı telkinlerde bulunulmuştur. Genç yaşta çalışan, ev geçindiren meslek sahibi olarak ülke ekonomisine katkı sağlayan insanlar aktif olarak çalışıp, mesleki eğitim alırlarken, bu sırada kendilerine meslek hastalıkları ve iş kazasına karşın bir sigorta yapılıyor. Örneğin tamirhanede çalışan bir çırağı düşünelim. Haftanın 5 günü sabahtan dükkan açıyor, araba altına yatıyor, eli kesiliyor, yaralanıyor, o iş yerinin bir elemanı olarak çalışıyor. Bu durumdaki insanların durumu çok iyi olsa zaten o yaşlarda tamirhane yerine okulunda olur. Yıllar sonra bu eleman emeklilik hayali kurarken, kendisine yapılan sigorta numarasının geçerli olduğunu ancak sigorta başlangıcının kabul edilmediğini öğreniyor. Uygulamanın çok eski olduğunu, günümüz şartlarını karşılamadığını çalışma bakanı Sayın Vedat Bilgin’de ifade etti" dedi.

"Vatandaşların sorunu bir an evvel çözülmelidir"

Birçok kişinin mağdur olduğuna dikkat çeken Şengil, "Birçok mağdurun staj yaptığı halde stajları sistemde görünmüyor. Bu tür durumdaki vatandaşların sorunu bir an evvel çözülmelidir. Mevcut durumda birçok yatırım için kaynak aranmakta, bu sorun bütçeye en az zararla çözülmeye çalışılmaktadır" diye konuştu.

’Staj sürelerimizi borçlanalım. Bütçeye hiçbir yükümüz olmasın. Staj başlangıcımız uzun vadeli sigorta kollarına başlangıç sayılsın’ diyen Şengil, "Bu hak sadece 1999 ve öncesine verilecek olsa 200 binin civarında bir mağdura hitap eder. Geçmişten günümüze kadar olan tüm süreyi kapsayacak olsa yaklaşık 1,5 milyon mağdurun sıkıntısını çözer. Hedeflenen; çıraklık okulu ve meslek lisesi girişli insanlara staj sürelerini borçlanarak uzun vadeli sigorta kollarına başlangıç saydırma hakkının tanınmasını sağlamak, stajların emeklilik çerçevesinde değil de, uzun vadeli sigorta çerçevesinde değerlendirilmesini öncelemek. Staj başlangıç için verilen sigorta kartlarının emekliliğe başlangıç olarak sayılması veya o dönemlerde yatan genel sağlık sigorta pirimi yüzde 1- yüzde 6 şeklinde yatan ve kalan kısmının (Tüm Sigorta Kolları şuan yüzde 32) tarafımızdan karşılanarak borçlanma talebinde bulunmak. Stajın başladığı tarihin uzun vadeli sigorta kollarına başlangıç olmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

"Uzun vadeli sigortaya başlangıç sayılması hakkı verilebilir"

Konuya ilişkin çözüm önerilerine de değinen Başkan Şengil, "Geçmişte zaten aktif olarak çalışmış olan çırak ve stajyerlere, stajlarını borçlanarak uzun vadeli sigortaya başlangıç sayılması hakkı verilebilir. Bunun yanında mağdurun gün sayısına ihtiyacı varsa staj başlangıcıyla uzun vadeli sigorta girişi arasındaki süreyi isteğe bağlı bir şekilde borçlanarak hem kendi ihtiyacını karşılar, hem de bütçeye ekstra kaynak oluşturması önlenebilir" şeklinde konuştu.