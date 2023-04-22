İzmit Belediyesinin Belsa Plaza önünde gerçekleştirdiği ve 3 gün sürecek bayram şenliklerinin ilk gününde binlerce çocuk ve aileleri doyasıya eğlendiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, dini ve milli bayramlarda kentin dört bir yanında renkli görüntüler oluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 3 günlük program hazırlayan İzmit Belediyesi, 21 Nisan Cuma günü vatandaşları halk bayramlaşması ve bayram şenliklerinde bir araya getirdi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi binlerce İzmitlinin katılımıyla Belsa Plaza önünde gerçekleşen Halk Bayramlaşması, yine çocuklar ve büyükler için eğlenceli etkinlikler ve bayram neşesine sahne oldu.

İZMİTLİLER GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

İzmit Belediye Meydanı’nda düzenlenen 1. gün etkinlikleri kapsamında İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Korosu Aysel Gürel Şarkıları, İzmit Belediyesi Kent Orkestrası ve Sanat Akademisi Korosu konseri gerçekleşti. Minikler oyun grupları, animasyonlar eşliğinde bayramın tadını doyasıya çıkardı.

Şenlikler kapsamında 22 Nisan Cumartesi (bugün) ise saat 13.00-18.00 arası Animasyon, Mini Disco, Yarışmalar, Yüz Boyama, Maskotlar, Şişme Oyun Grupları ile çocuklar için eğlence devam edecek. Saat 14.00’de ise çocukların çok sevdiği Uygur Tiyatrosu Çocuk Oyunu “Kurbağa Prens” ile çocuklarla buluşacak. Bayram Şenlikleri bayramın 3. günü olan 23 Nisan Pazar günü devam edecek.