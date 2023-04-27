Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bugüne kadar 8 kez karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabaka Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında da ayrı bir rekabete sahne olacak. İki çalıştırıcı bugüne kadar farklı takımlarda 8 kez karşılaştı. Güneş’in takımları 6 kez kazanırken, Buruk’un ekipleri de 1 kez sahadan galip ayrıldı. 1 müsabaka da beraberlikle sona erdi. Geride kalan 8 mücadelede Şenol Güneş’in çalıştırdığı takımlar 21 gol atarken, Okan Buruk’un yönettiği ekipler de 6 gol sevinci yaşadı.

Şenol Güneş Beşiktaş ve Bursaspor ile, Okan Buruk da Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray ile rakip oldu.