Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Konyaspor müsabakasının 11’ine göre Lugano karşısına 4 değişiklik ile sahaya çıktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında İsviçre’nin Lugano takımı ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Konyaspor maçına göre Lugano karşısında 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam; Daniel Amartey, Bahtiyar Zaynutdinov, Milot Rashica, Jackson Muleka’nın yerine Eric Bailly, Alex Oxlade Chamberlain, Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal’a görev verdi. Siyah-beyazlılar, Lugano karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

“Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Eric Bailly, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Alex Chamberlain, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar”