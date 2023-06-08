Bursa’da Gemlik Serbest Bölge’de bir otomotiv firmasına ait sıfır kilometre minibüsü çalan zanlı polisinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay, Orhangazi’ye bağlı Çeltikçi Kavşağı’nda meydana geldi. Gemlik Serbest Bölge’de bir otomotiv firmasına ait park alanında bulunan sıfır kilometre minibüsün çalındığını belirleyen işletme sahipleri durumu polise bildirdi. İhbarı alan polis ekipleri Gemlik’te aracı tespit etti ve yakalamak için çalışma başlattı. Araç bir süre sonra polise izini kaybettirdi. Daha sonra Gemlik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Orhangazi yolunda aracı yeniden tespit edince peşine düştü. Polis ekipleri aracın trafik ışıklarında önünü keserek durdurdu.

Kapıları açmayınca polis araç lastiklerine ateş etti

Polis ekipleri minibüsü çaldığı ileri sürülen Caner K.’den (29) kapıları açmasını istedi. Ancak kendini minibüse kilitleyen Caner K. aracın kapılarını açmayınca polis ekipleri zanlının kaçma ihtimaline karşı aracın lastiklerine ateş ederek patlattı. Birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenilen Caner K. aracın kapılarını açınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.