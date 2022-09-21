İnegöl Jandarma komutanlığı JASAT ekiplerinin istihbari çalışmaları kapsamında İnegöl Merkez Hamidiye Mahallesinde kırtasiye işleten M.İ.'nin, C.Ş.E. ve E.Z. İle birlikte birlikte yasadışı silah satışı yaptığı bilgisine ulaştılar. İstihbarat üzerine düğmeye basan Jandarma komutanlığı ekipleri, işyerine operasyon düzenlediler. İşyerinde yapılan aramada 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tarihi kılıç, 1 adet kama, 1 adet şiş ve 4 adet mühür ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 3 şahıs da serbest bırakıldı.