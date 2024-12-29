Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılıyor. Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in aday olduğu genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Başkan Adayı Adalı, konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

’Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ve camiamızın 121. yılında huzurlarınızda olmanın gururunu yaşıyorum’ diyerek sözlerine başlayan Adalı, "Beşiktaş Kulübü’nün kapısından içeri girdiğim günlerde ne hissediyorsam, bugün de aynı heyecan ve coşkuyla buradayım. Beşiktaş için ne zaman faydalı olabileceksem hep gelip gövdemi taşın altına koydum. Bugün de kulübümüzün en zor zamanında bu yüce makama adayım. Bugün burada, görevden ayrılan Beşiktaş başkanının kendi ifadesiyle, ona karşı yapılan bir kalkışmanın sonucunda toplanmış bulunuyoruz. Geldiğimiz noktada Beşiktaşımız tarihinde görülmemiş şekilde 1 senede 100 milyon Euro borçlandırılmıştır. Önümüzdeki 3 sene boyunca Beşiktaşımızın kasasına girecek bütün gelirleri hoyratça israf edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş adını kayyum ile birlikte ananların bu camiada yeri yoktur"

Başkan adayı Adalı, son 1 yılda Beşiktaş’a büyük zararlar verildiğini savunarak, "Rezaletlere neden olanlar ya bu yüce makamı kaçarcasına bırakmış, ya da Beşiktaş’a verdikleri zarara rağmen ’Hodri meydan’ diyerek Beşiktaş başkanlık makamına aday olmuştur. Beşiktaş adını kayyum ile birlikte ananların bu camiada yeri yoktur. ’Göreve geldiğimde mali tablonun vahim olduğunu bilmiyordum’ diyenler, tarihimizin en pahalı transferlerinin altına imza attılar. Hiç kimse ’Kararı ben vermiyordum, benim haberim yok, ben karşı çıktım ama engelleyemedim’ bahanelerinin arkasına saklanmasın. Her şeyi beraber ve eşbaşkanlıkla yaptılar. Siz Beşiktaş’ın adını sahte imzayla, komisyonla bir araya getiren bir yönetim kurulu oldunuz. Beşiktaşlılar bu yaşattıklarınızı asla unutmayacak" şeklinde konuştu.

"Suçlu olduklarını biliyorlar"

Genel Kurul üyelerine ve taraftarlara da seslenen Adalı, "Biz burada oldukça Beşiktaş bir daha böyle günler yaşamayacak. Bundan sonra kimse, Beşiktaş ile ilgili böyle cümleler kuramayacak. Hepimizi çok rahatsız eden bir konuyu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Geleneğimiz olan ve seçim öncesinde yapılması gereken divan kurulu toplantısını neden yapmak istemediler, neden kaçtılar, Beşiktaşlılardan gerçeği neden sakladılar? Cevabı çok basit; Beşiktaş’a verdikleri zararı sizlerden saklıyorlar. Suçlu olduklarını biliyorlar. Bu borç yüküyle karşınıza çıkmaktan korktular. Beşiktaş’ın en üst makamı olan Divan Kurulu üyeleri, bu zihniyete hak ettiği cevabı bugün verecektir" diye konuştu.

"Bugünden itibaren bir daha sizi kimse kandıramayacak"

Serdal Adalı, bugüne kadar camiaya yerine getiremeyeceği hiçbir sözü vermediğini vurgulayarak, "Verdiğim sözlerin hepsini de eksiksiz yerine getirdim. Bugün burada söylediklerim de tarihe not düşülsün. Bugünden itibaren bir daha sizi kimse kandıramayacak. Karşınızda Beşiktaş ile yatıp Beşiktaş’la kalkan bir başkan olacak. ’O futbolcuyu ben aldım, öbürünü almadım; şunu yapacaktım izin vermediler, bunu dedim dinlemediler’ devri kapanmıştır. İkinci başkanlık döneminde bu vahim tabloyu oluşturan, kendi ifadesiyle Beşiktaş’a verilen zararın karşısında duramayan bir aday, Beşiktaşımıza nasıl liderlik edecek? Yıllardır Beşiktaşımızın hakkını yiyen, Beşiktaş ile uğraşan yapılarla nasıl mücadele edecek?" cümlelerine yer verdi.

"Başarılı günlere en kısa sürede geri döneceğiz"

Beşiktaş’ı ayağa kaldırmak için aday olduğunu yineleyen Adalı, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık bitti, merak etmeyin. Algılarla, masallarla Beşiktaş’a başkan seçmenin sonuçlarını hep birlikte en acı haliyle yaşadık. Beşiktaş ve Beşiktaşlılar bir daha kandırılmayacak. Ben Beşiktaş’ı ayağa kaldırmak ve Beşiktaş camiasına yapılan haksızlıkların karşısında durmak için aday oldum. Camiamızı yeniden bir araya getireceğiz. Öncelikle son 1 senede kaybettiğimiz güven ortamını yeniden inşa edeceğiz. İtibarımızı yeniden kazanacağız. Başarılı günlere en kısa sürede geri döneceğiz."

"Amacımız, kendi ayakları üzerinde duracak bir Beşiktaş oluşturmak"

Serdal Adalı, istikrar adına 3.5 yıllık bir yol haritasıyla göreve talip olduklarını belirtti. Adalı, "4 yıldır kasım ayında havlu atan futbol takımızı yeniden inşa etmek için bütün planlarımız hazır. Takımımızın eksik ve ihtiyaçlarını biliyoruz. Yapmamız gereken takviyeler ve atacağımız adımlar hazır. Ara transferde yapacağımız transferler, sponsor desteğiyle kasamızdan 1 kuruş çıkmadan yapılacak. Scouting konusunda dünya çapında bir futbol aklı, Beşiktaş’a gelmek için bizim göreve başlamamızı bekliyor. Mayıs ayına kadar yapılması gereken 50 milyon Euro’luk bir ödemeyi de kendi kaynaklarımızla yapacağız. Orta ve uzun vadede ise amacımız, kendi ayakları üzerinde duracak bir Beşiktaş oluşturmak" dedi.

"Yarın sabahtan itibaren bu Beşiktaş’ı inşa etmeye başlayacağız"

Ön protokol imzaladıkları sponsorların Beşiktaş’a katkı vermek için kendisinin göreve başlamasını beklediğini ifade eden Başkan Adayı Adalı, "Sizlerin teveccühüyle de yarın sabahtan itibaren bu Beşiktaş’ı inşa etmeye başlayacağız. Hedefimiz Bankalar Konsorsiyumu anlaşmasının neden olduğu yükten Beşiktaşımızı kurtarmak olacak. Bunu da öyle 40-50 kişiye gidip, birer 2’şer milyon istemek yerine bahsettiğimiz gayrimenkul projesiyle yapacağız. Amatör branşlarımız da dahil olmak üzere sponsorluk anlaşmalarımızı yapmaya başladık. Ön protokol imzaladığımız sponsorlarımız Beşiktaş’a katkı vermek için göreve başlamamızı bekliyor. Yarın sabahtan itibaren Beşiktaşımıza önemli bir kaynak akışı oluşturmaya başlayacağız. Beşiktaşımız Türkiye’nin ilk, en köklü ve en büyük spor kulübüdür. Beşiktaşımızı el birliğiyle yeniden ayağa kaldırmak hepimizin görevidir. Bugün hepimiz bu amaçla buradayız. Bugün içinde olduğumuz problemi, onu oluşturanlarla düzeltemezsiniz. Kendisini ibra etmeyecek zihniyetle yola çıkamazsınız. Karşımızda aday olan yönetim kurulu listesine bakarsak, bizi bu duruma düşürenlerin hepsini orada göreceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.

"Vizyonlarının aslında illüzyon olduğunu gördük"

Serdal Adalı, seçilememesi durumunda bir daha başkan adayı olmayacağını vurgulayarak, "Beşiktaş’a bugünleri yaşatanları, kendi parasının peşine düşenleri, Beşiktaş’ın tesislerine kendi kuruluşları için göz dikenleri, kendi kendini ibra etmeyeceğini itiraf edenleri tercih etmeyeceğinize inancım tamdır. Bu kutsal makamı, bu kutsal görevi kimlere vermeniz gerektiği ortadadır. Bugün karşınıza son kez başkan adayı olarak çıkıyorum. 1 yıl önce bu kürsüde söylediklerimde haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyorum. ’Beşiktaş’ın yolu’ diyerek oylarınıza talip olanların yalan rüzgarlarını yaşadık. Vizyonlarının aslında illüzyon olduğunu gördük. Bu defaki yol ayrımında tercihinizi buna göre belirlemenizi rica ediyorum. Beşiktaş için hep birlikte yapabilecek daha çok işimiz olduğuna, Beşiktaş’ı hep birlikte güzel günlere taşıyacağımıza inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.