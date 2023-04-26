Sakarya Büyükşehir Belediyesi dijital alanda gerçekleştirdiği yenilikçi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak hayata geçirilen yeni online sistem SERDES uygulaması ile ticari araç sahipleri işlemlerini online olarak yapabilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi dijital alanda gerçekleştirdiği yeni bir çalışmayı daha vatandaşların hizmetine sundu.Hayata geçirilen yeni uygulama SERDES (Sakarya Entegre Ruhsat ve Denetim Sistemi) ile ticari araç sahipleri işlemlerini online olarak yapabilecek.

S, M, T ve J ticari plaka sahiplerinin yararlanabileceği uygulama ile çalışma ruhsatı işlemleri, dönem borcu ödeme, araç değişikliği, çekme belgesi, güzergah izin belgesi başvuruları, devir işlemleri ve toplu taşıma şoför kartı başvuruları yeni sistemden online olarak gerçekleştirilecek.

Etkin bir teknolojik altyapı kullanılarak hayata geçirilen yeni sistem ile ticari araç sahipleri sistem üzerinden araç bilgileri gibi önemli detayları da görebilecek. Uygulamaya alınan sistemle birlikte araç sahiplerinin kendi konfor ortamlarından tüm işlemlerini yapabileceği gibi belgeler sistem üzerinden görüntülenebilir ve indirilebilir olacak. Yetkili birim tarafından uygun olan başvurulara daha hızlı dönüş sağlama olanağı sunan sistem, telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden kolayca kullanılabilecek.

Kullanıcılara ayrıntılı bilgi ve kullanıcı eğitim videosunun da hizmete sunulduğu uygulamaya, serdes.sakarya.bel.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Yeni sistemle birlikte ticari araç sahipleri, geçmişe dair tüm dokümanları sistem üzerinden görüntüleyebilecek.