Serdivan Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen ve altı maddenin görüşüldüğü Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Adem Kümbet başkanlığında yapıldı. Mecliste, hayatını kaybeden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç için taziye konuşması da yapıldı.

Gündem öncesi söz alan parti sözcüsü meclis üyeleri, geçtiğimiz hafta idrak edilen Kurban Bayramı’nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. 20 Haziran günü makamında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç için taziye konuşması yapılan mecliste merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulunuldu. Gündemde yer alan bir madde İmar ve Şehircilik Komisyonunda değerlendirilmesi amacıyla komisyona havale edilirken bir sonraki meclis toplantısının 4 Eylül 2023 Pazartesi günü yapılacağı bildirildi.