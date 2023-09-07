Serdivan Belediyesi Hemşehri Geceleri hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz Buluşması Serdivan Millet Bahçesi’nde 8 Eylül Cuma günü saat 19.00’da başlayacak.

Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Serdivan Hemşehri Geceleri programları Balkan Rumeli Buluşması’nın ardından Karadeniz Buluşması ile devam ediyor. Yapılan açıklamada; Sakarya Trabzonlular Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan gecede vatandaşların konserler ve etkinliklerle unutulmaz bir gece yaşayacağı ifade edildi.

Geleneksel hale getirilmeye çalışılan Hemşehri Geceleri ile Serdivan’ın çok kültürlülüğün yansıtılacağı kaydedildi. Serdivan Millet Bahçesi’nde 8 Eylül Cuma saat 19.00’da başlayacak olan şenlikte Oflu Kadir, şovmen Tahsin Taşkın, kemençeci Ahmet Atmaca ve piyanist Cem Kocabaş sahne alacak. Mustafa Gönan’ın sunacağı ve de katılımın ücretsiz olduğu programa tüm vatandaşlarımız davet edildi.