Serdivan Belediyesi halk sağlığını tehdit eden sinek, böcek ve haşerelere karşı etkin mücadelesini sürdürüyor.

İlçede bulunan 24 mahalledeki cadde, sokak ve açık alanlar ile durgun sular, ağaçlık alan, çöp konteynerleri, rögar kapakları, su kanallarında ilaçlama, temizleme ve yıkama çalışmalarına sürdüren belediye ekipleri, periyodik programın yanı sıra, vatandaşlardan gelen şikayetleri de anında değerlendirerek neticelendiriyor. Aralık Mahallesi Aralık Caddesi üzerinde çalışmalarına devam eden ekipler, özellikle potansiyel üreme alanlarını tespit edip, kaynağında ilaçlama yöntemini uygulayarak tam sonuç elde ediyor.