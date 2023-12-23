Serdivan Çocuk Akademisi’nde üç haftalık aranın ardından atölyeler kaldığı yerden devam ediyor.

Her hafta Pazartesi günü saat 10:00’da fikirvesanat.org adresinden online kayıt olarak atölye seçimlerini yapıldığı Akademide, her öğrencinin 1 hafta içerisinde maksimum 2 farklı atölye tercih edebileceği belirtildi. 3-12 yaş grubu tüm öğrenciler için İsim Farkındalığı, Dekorasyon Atölyesi, Zeka Oyunları Atöyesi, Neşeli Bilim Atölyesi, Taç Tasarım Atölyesi, Koordinasyon Atölyesi, Ritim Atölyesi, Ebeveyn-çocuk atölyesi, Karakalem Atölyesi, Çocuklar için felsefe atölyesi, Drama atölyesi, Dokuma atölyesi, Denge atölyesi, Puzzle atölyesi, Sinema atölyesi, Geri dönüşüm atölyesi gibi birbirinden farklı atölyelerinin bulunduğu bildirildi.

Öğlen atölyelerinde çocuklar keyifli vakit geçirirken aileler için eş zamanlı olarak ‘Glutensiz Hayat Çölyak’ Konulu Veli-Aile seminerleri gerçekleştirileceği dile getirildi. Yenilenen programları ile 5 haftalık sürede birbirinden farklı atölyeler, Veli-Aile seminerler programları ile veliler için kaliteli zaman sunmaya devam ediyor.