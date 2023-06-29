Kurban Bayramı münasebetiyle düzenlenen geleneksel bayramlaşma programı Serdivan’da yoğun katılımla gerçekleşti.

Serdivan Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen programa; AK Parti Sakarya Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Çiğdem Erdoğan Atabek, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman, Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Enver Tok, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, AK Parti Serdivan İlçe Kadın Kolları Başkanı Siber Bacı, AK Parti Serdivan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Düman, STK temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurban Bayramı’nın, dostluk ve kardeşliğin, komşuluk ve muhabbetin bayramı olduğunu belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Bu bayramın özünde; paylaşmak, bölüşmek, dayanışma içinde olduğumuzu göstermek vardır. Kurban, birlik ve beraberlik bayramıdır. İnanıyorum ki bu bayram da muhabbet ve dayanışmayı, kardeşlik ve aidiyet duygusunu daha da pekiştirecektir. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı bir kez daha tebrik ediyorum.” dedi.