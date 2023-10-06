Serdivan Belediyesi ile Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında hayat boyu öğrenme alanlarında meslek edindirme ve hobi kursları düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Serdivan Belediyesi ile Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik meslek edindirme ve hobi kursları açılacak. Gerçekleşen protokol töreninde konuşan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçede yaşayan vatandaşların hem meslek öğrenmelerini sağlamak hem de ev ekonomilerine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.