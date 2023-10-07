Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen, “Okula Dönüş Şenliği” yoğun katılımla başladı. 3 gün sürecek olan şenlikte gençler, birbirinden keyifli etkinlik ve düzenlenen konserle gönüllerince eğlendiler.

Serdivan Belediyesi, üniversiteli gençlere yönelik düzenlediği ve üniversite eğitimi için şehre gelen öğrencilere yönelik gerçekleştirilen “Okula Dönüş Şenliği”ni birçok etkinlikle taçlandırdı. Serdivan AVM ve Cadde54 AVM arasında düzenlenen Gençlik Şenliği’nde, “VR Sanal Gerçeklik, 360 Derece Selfie, Jenga, Rodeo, Langırt, Ayak Tenisi, Balta Dart ve DJ Performansı” ile gençler unutulmaz bir akşam yaşadı. Çağla Horlar konseri ile müziğin ritmine kendisini kaptıran gençler, şenliğin tadını doyasıya çıkardı. Üniversiteli gençlerin yanı sıra bölge sakinleri de gençlerin eğlencesine ortak oldu. Çağla Horlar’ın ardından ise DJ Berkcan sahne aldı.

Düzenlenen şenlik nedeniyle Serdivan Belediyesi’ne teşekkür eden gençler, Serdivan’ın gerçek bir kültür sanat şehri olduğunu ve bunu her alanda görmekten dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti. Katılımın ücretsiz olduğu Okula Dönüş Şenliği, 7 Ekim Cumartesi ve 8 Ekim Pazar Günü yepyeni ve birbirinden eğlenceli etkinlikler ve de Fatma Baba, Emir Şamur, Echo Masta konserleri ve DJ performansları ile devam edecek.