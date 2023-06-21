Serdivan Belediyesi, ilçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası yollarda oluşan hasarları onarırken, bir yandan da çamur olan noktaları temizliyor.

Serdivan’da aşırı yağış sonrası belediye ekipleri sahaya inerek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sağanak yağış, ekiplerin yoğun çalışması sonrası herhangi bir aksaklık yaşanmadan atlatılırken, ekipler meydana gelen mağduriyetleri gidermek için seferber oldular. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Selahiye ve Kuruçeşme Mahalleleri arasında kalan ve yağıştan etkilenen yerlerde tamir, bakım ve onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de yağıştan dolayı çamur olan noktaları yıkayıp temizliyor.