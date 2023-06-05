Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Saç Bakım, Güzellik Hizmetleri ve Kuaförlük Kursu devam ederken, kursiyerler de maharetlerini sergiledi. Düzenlenen sergide saç bakımı yapan kursiyerler takdir topladı.

Burhaniye’de Halk Eğitimi Merkezi’nin düzenlediği sergide saç bakımı yapan kursiyerler alkış aldı. Emel Çiftçi’nin eğitmenliğini yaptığı kursa devam eden 15 kadın, sergiye gelen kadınların saçlarına şekil verdi. Kursun devam ettiğini anlatan eğitmen Emel çiftçi, “3 aylık kursumuz ilgi gördü. Bu gün de sergide görev aldık. Kursiyerlerimiz maharetlerini gösterdi. Hepsini kutluyorum” dedi.