Fotoğraf sanatçısı Serdar Tibet, Ayvalık Belediyesi Kırlangıç Sergi Salonu’nda 26 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında açtığı “Zamansız İzler” fotoğraf sergisinden elde edilen tüm geliri Ayvalık Belediyesi Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin misafirleri can dostlarına “Mama” olarak bağışladı. Barınak gönüllüsü Serdar Tibet, özverili bir şekilde kendisine destek veren tüm hayvanseverlere teşekkür etti.

2016 yılından itibaren Ayvalık’ta yaşamaya başladığını ve uzun yıllardır Ayvalık’ın dört bir yanından fotoğraflar çektiğini dile getiren Serdar Tibet, “Ben çektiğim fotoğrafları burada sergilemeyi arzu ettim ve bu serginin de bir işe yaramasını istedim. Dolayısıyla da böyle bir teşebbüste bulundum. Sağ olsunlar hem belediyemiz hem dostlarımız bana olağanüstü destek verdiler ve sayelerinde de hani karınca kararınca bir miktar bir para topladık ve belediyemizin hayvan rehabilitasyon merkezine bağışladık. Yani yaşam içerisinde bu dünyada bir tek kendimizin olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz bu canlılarda birlikte yaşıyoruz. Onlara da umut olmamız lazım. İyi niyetli insanları ki var olduklarını biliyorum, bu tür faaliyetlere katılmaya, teşvik etmeye ya da başka bir şeyler yapmaya davet ediyorum. inşallah yaptığımız bu bir başlangıç olur. Başka insanlar da bu kervana katılırlar. Ve böylelikle bu dilsiz dostlarımıza güzel bir gelecek hazırlarız, onlara rahat bir yaşam sunarız” diye konuştu.

Ayvalık Belediyesi Başkan Yardımcısı Erkan Karasu da, sanatçının gösterdiği örnek davranışı kutladığını belirterek, “Serdar Bey’in bize yaptığı emekleri karşılığı olarak sunduğu can dostlarımız için bağışlamış olduğu mamalar ve gelirinin bize olan katkısından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. tabii bu tip şeylerin, bu tip olayların belediyemize, hayvanlarımıza ve yöremize çok katkı sunacağını ve Serdar Bey de bütün Ayvalıklılar adına kendisine teşekkür ediyorum. Mama konusunda bir biliyorsunuz daha önceden bir çalışmamız oldu. Mamamızı kendimiz üretiyoruz. Ama hayvanseverlerle birlikte böyle emeklerini bize katması da bizi daha çok gururlandırıyor. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.