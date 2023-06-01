Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü ve BETUYAB işbirliğinde 240 milyon TL yatırım bedelli çalışma gerçekleştiriyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) BETUYAB işbirliğinde, Serik'in Belek Mahallesi'nde oteller bölgesinde yeni içme suyu hattı çalışması başlattı. Otel tesisleri içerisinde kalan içme suyu borularının onarımı, bakımı ve güzergahlarda oluşan patlakların ve arızaların artması sebebiyle başlatılan çalışmada ekonomik ömrünü tamamlayan yaklaşık 5 kilometrelik içme suyu hattı yenilenecek.

Alt Yapıya 110 Milyon Tl Yatırım

Çalışmalar kapsamında 7 bin 500 metreküplük içme suyu deposu ile 1500 metre 500’lük, 900 metre 350’lik ve 3 bin 600 metre 700’lük yüksek mukavemet değerlerine sahip düktil boru imalatı gerçekleştirilecek. Otel tesisleri içerisinde kalan ve müdahale edilmesi zorlaşan boru hatları 5 kilometrelik yeni içme suyu hattı deplase edilecek. 110 milyon TL yatırım bedelli proje ile bölge halkına ve turizm tesislerine sağlıklı ve temiz içme suyu temin edilecek.

Asat'ın Özkaynaklarıyla Yapılıyor

Çalışma kapsamında ayrıca ASAT Genel Müdürlüğü kendi özkaynakları ile Belek bölgesini besleyen TİGEM içme suyu üretim tesisi, 5 depo ve 3 terfi merkezinin elektrik mekanik ve inşai tadilatını gerçekleştirecek. KDV dahil 130 Milyon TL olan bu proje ile birlikte ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Belek bölgesine toplamda 240 milyon TL’lik alt yapı çalışması yapılacak.