AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına Servet Yılmaz atandı.

AK Parti Genel Merkezinde yapılan istişareler sonucu Merkez İlçe Başkanlığına, İl Teşkilat Başkanı Servet Yılmaz atandı. Nail Öztürk, Merkez İlçe Başkanlık görevini Servet Yılmaz’a devretti. Yeni görevi sebebi ile Servet Yılmaz’ı AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve teşkilat üyeleri tebrik etti.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ‘’Nail Öztürk başkanımıza bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni Merkez İlçe Başkanımız Servet Yılmaz’a yeni ekibinde başarılar diliyorum. Teşkilatımıza ve şehrimize hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.