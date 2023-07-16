Kocaeli Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında; Servetiye cephesindeki destansı mücadeleyi anlatan tiyatro oyunu, Kervansaray’da sahnelendi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin Çanakkale’si özelliği taşıyan Servetiye cephesinde verilen destansı mücadele, Gölcük’te tiyatro sahnesine taşındı.

“Kocaeli’nin Çanakkale’si Servetiye Cephesi Destanı” adlı oyunda; Milli Mücadele döneminde Kocaeli’de işgal kuvvetlerine karşı direnişin ilk başladığı cephe olan Servetiye’deki destansı mücadele anlatıldı.

Salondaki yerini alan Gölcük Belediyesi Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tiyatro oyununu hemşehrileri ile birlikte izledi.

Başkan Sezer, oyunun ardından başarılı bir oyun sahneleyen tiyatro ekibine ve oyuna ilgi gösteren hemşehrilerine teşekkür etti.