İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana gelen kazada servis minibüsü, otomobile arkadan çarptı; 1 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi.

Yenişehir istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Hakkı Ö. Yönetimindeki 16 S 6736 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyir olan sürücü Bekir G. Yönetimindeki 16 AUS 576 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek durdu. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.