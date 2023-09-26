İzmit Belediyesi, Alikahya bölgesinde işlerine gitmek için servis ve otobüs bekleyen vatandaşlara poğaça, meyve suyu ve sıcak çorba ikram etti.

İzmit Belediyesi, Alikahya’da sabahın erken saatlerinde işe gitmek için servis bekleyen emekçilere ikramlarda bulundu. İzmit Belediyesi Koordinatörleri Birol Sağlam, Ercan Umutlu, Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve Çınar Ekibi işçilere poğaça ve meyve suyu ikram ederek hayırlı işler diledi. İzmit Belediyesi ekipleri, ayrıca sabahları rutin olarak dağıtılan sıcak çorba ikramına da devam etti. Kentin diğer bölgelerinde de devam edecek olan uygulama için vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.