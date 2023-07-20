Kocaeli’nin Gebze ilçesinde servis minibüsünün motor kısmında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 41 P 1795 plakalı servis minibüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.