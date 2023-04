İnegöl Servisçiler Kooperatifi üyeleri iftarda buluştu.

Orhan köftecisinde düzenlenen programa Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, İNSERKOOP Başkanı Orhan Ceylan ve üyeler katıldı.

İftarın ardından konuşan İNSERKOOP Başkanı Orhan Ceylan, "Ramazan Bayramına sayılı günler kala tüm camiamız ile birlikte iftar yapmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Bizleri kırmayıp her yıl geleneksel hale gelen iftarımıza katılan tüm davetlilerimize ve üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Birlik ve beraberlik bizim olmazsa olmaz en önemli zenginliklerimizden biri. Her şeyi tartışalım ancak birlik ve beraberliğimize zarar getirecek her türlü davranıştan kaçınalım. Bizler İnegöl’ün ulaşımını sırtlamış olduğumuz servisçi esnaf arkadaşlarımızla birlikte , her daim, İnegöl için , İnegöl ‘de güvenli ulaşım için her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağımızı en kalbi duygularımla inanıyorum. Buradan bu vesileyle de herkesin hayırlı ramazanlar diliyor ve şimdeden Ramazan bayramınızı kutluyorum." dedi.