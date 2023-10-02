Armoni Mızıkası Bandosu’nun 16. Bando Şefi ve Kara Kuvvetleri Marşı’nın bestecisi Halil Çolakoğlu’nun vefat ettiği öğrenildi.İSTANBUL (İGFA) - Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü yazısında duyurdu.

Kara Kuvvetleri Marşı’nın bestecisi Kıdemli Albay Halil Çolakoğlu’nun, 87 yaşında hayatını kaybettiğini duyuran ve cenaze bilgilerini de paylaşan Akay, “30 Ağustos Zaferi Bayramı konserlerinde dinlediğimiz, Kara Kuvvetleri Marşı’nın bestecisi, bandoculuğunun son kuşak bestecilerinden Kıdemli Albay Halil Çolakoğlu’nu, maalesef dün 1 Ekim 2023 tarihinde 87 yaşında kaybettik. Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan askeri bandolarda bando komutanlığı ve bando şefliği görevlerinde bulunan Çolakoğlu’nun, Kıbrıs Zaferi Marşı ve Mehmetçik Marşı gibi çok sayıda bilinen marşlarda besteci olarak imzası vardır. Cenazesi, 3 Ekim 2023 tarihinde, Ataköy 5. Kısım Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda defnedilecektir. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.