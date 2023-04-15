Tiyatro kökenli oyuncu Yavuz Ketenci, oynadığı birçok önemli oyun ve yönetmenlik sonrası kameralar önünde daha büyük bir başarıya imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Hobi olarak başladığı oyunculuk zaman içerisinde mesleğe dönen Yavuz Ketenci, oyunculuktan ancak, tabutum kalkar sahneden ve son oyunumu oynamış olurum perdeler kapanır bir daha açılmamak üzere… İşte benim oyunculuk mesleğinden vazgeçme sebebim olur vurgusunu yaptı. Uluslararası bir proje olan “Siyah İncinin Sırrı 2” adlı sinema filminde “2020-2021 yılının en iyi çıkış yapan yardımcı erkek oyuncu ödülüne laik görülen Yavuz Ketenci, Bu Son Olsun, Arka Sokaklar, Hemen Döneriz, Yemin, Esaret gibi önemli televizyon dizi çalışmalarında yer aldı.

Oyunculuktaki hedefleri arasında bir komedide oynamak olduğunu dile getiren Yavuz Ketenci “Oynadığım bütün karakterler kötü adam, baskın karakterler artık bu kabuktan çıkmak istiyorum açıkçası. Evet, güzel sevdiğim roller ama diğer rollerde de kendimi denemek istiyorum. Sanata ve sanatçıya yakışır bir şekilde mesleğimi icra etmek ve bu işe gönül vermiş tüm arkadaşlara güzel bir örnek oyuncu olmak var” dedi. Set aşklarına da değinen Yavuz ketenci, rol aldığım yapımlarda çok etkilendiğim partnerlerim oldu, set aşkıda yaşadım, gördüm ki dizi ya da film bitince aşkta bitiyor, yani set aşkı bir sezon itirafında bulundu.