Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kadın, sevgilisi ile tartıştığı bir adamı tüfekle vurarak yaraladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, olay Aşağı Zaferiye Mahallesi Taflan sokak üzerindeki bir ikamette meydana geldi.

İddiaya göre, Y. Ö. isimli kadın, sevgilisi U. Ö. ile evde otururken, daha önceden tanıdıkları M.K. isimli bir adam kapıyı çaldı.

Kapıyı açan Y. Ö., M.K. ile konuşmaya başladı. Bu sırada U.Ö., M.K.'yi görünce aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ö., evde bulunan tüfeği alarak M.K.'yi sol kalça kısmından vurdu.

Vurulan M.K., olay yerine çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayda kullanılan tüfek Polis Merkezinde muhafaza altına alınırken; Y.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.