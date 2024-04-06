Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz, Galatasaray ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçına A takımla çıkılması gerektiğini ifade ederek, "Fenerbahçe’ye A takım kadrosuyla çıkıp, kupayı müzemize taşıması yakışır "dedi.

Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz, Süper Kupa’da Galatasaray ile oynayacakları maça sarı-lacivertlilerin U19 takımıyla çıkma kararını değerlendirdi. Yazılı bir açıklama yapan Yılmaz, Fenerbahçe için bir yarışma ve kupa varsa hedeflerinin kupaya uzanmak olduğunu belirterek, "Gelişen son olaylar karşısındaki tavrımız ve alınan kararlar, her zamanki gibi kişisel ego ve duyguların referans olduğu bir yansıma. Birçok kez yaşandığı üzere sonucunun nerelere ulaşabileceği saptanamamış söylem ve eylemler manzumesi var karşımızda. 117 yıllık Fenerbahçe camiası son yıllarda hesapsızca yapılan işlerin bir yenisiyle karşı karşıya bırakılmıştır. 2 Nisan akşamı gerçekleşen olağanüstü genel kurulda, tarihte emsali görülmemiş bir gündemle, ligden çekilme yetkisi de dahil olmak üzere istenen yetki, büyük bir teveccühle verildi. Alınan yetkiye rağmen bu karar uygulanamadı. Zaten böyle bir şeyin düşünülmesi ve uygulanması baştan aşağı yanlıştı. Galatasaray’la oynayacağımız Süper Kupa maçına U19 takımımızla çıkmak gibi, saçma, yanlış ve de herhangi bir amaca hizmet etmeyen ucube bir yol seçildi. Oysa ki, Fenerbahçe’ye bu maça A takım kadrosuyla çıkıp, mücadelesini verip, o kupayı müzemize taşıması yakışır. Çünkü ortada bir yarışma ve de kupa varsa, Fenerbahçe de o organizasyonun içindeyse, camia için hedef, kayıtsız şartsız o yarışı kazanıp, kupaya uzanmaktır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe tarihinde yer almış insanlar olarak böyle bir durum karşısında dernek adına açıklama yapma gereğinin olduğunu söyleyen Şevket Yılmaz, "Bizler, Fenerbahçe tarihinde yer almış insanlar olarak, şampiyonluk rotasıyla çıkılan bu yolculukta eleştirilerle zaman yitirmeyelim dememize karşın, öylesine akıl almaz işler yapılıyor ki, susmak elde değil. ’İşte o sene, bu sene’ dediğimiz şu sıralarda, kişisel egoların bu sürece zarar vermesine kayıtsız kalınmıyor. Bu noktada enerjimizi, bulduğu her fırsatta bizi sıkıntıya sokma eğilimindeki odaklar ve o odakların dümen suyunda yürüyen TFF yönetimine karşı kullanmamız gerektiğini vurguluyor, rahmetli gazeteci İslam Çupi ağabeyimizin sözleriyle nokta koymak istiyoruz; ’Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü, başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz’ ifadelerini kullanıldı.