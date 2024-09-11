Ünlü sanatçı Şevval Sam, ikonik rock şarkılarını alaturka ile buluşturduğu “Rock’ı Severiz” adlı plağının tanıtımı için 11 Eylül Çarşamba günü D&R’ınBursa Downtown mağazasında sevenleriyle buluşacak.BURSA (İGFA) - Kültür, sanat ve eğlenceyi tek çatı altında birleştiren D&R, imza günleri ve albüm lansmanlarıyla müzikseverleri en sevdikleri sanatçılarla buluşturmaya devam ediyor.

D&R, sanatçı ve müziksever buluşmalarında bu kez, Şevval Sam’ın son albümü “Rock’ıSeveriz”e ev sahipliği yapıyor.Sam,"yeni ve eski jenerasyonu bir araya getirmek için yaptığım bir proje" sözleriyle tanımladığı “Rock’ı Severiz” albümünü 11 Eylül Çarşamba günü saat 19:00’da D&R Bursa Downtown’da sevenleri için imzalayacak ve albüme ilişkin soruları yanıtlayacağı bir söyleşi de gerçekleştirecek.

