Bursa’da, sahneye çıkan ünlü şarkıcı Şevval Sam ve Pera Flarmoni Orkestrası, dinleyenleri mest etti.

Ünlü şarkıcı Şevval Sam ve Pera Flarmoni Orkestrası, ’Uluslararası Bursa Festivali’ çerçevesinde Kültürpak Açık Hava Tiyatrosunda Özhan Marketler zinciri sponsorluğunda sahne aldı. açık havayı dolduran Bursalılar, Şevval Sam ve Pera Flarmoni Orkestrası’nın birbirinden güzel şarkılarına eşlik etti. Konser için özel bir repertuar hazırlayan Şevval Sam, sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. Gigi Lamoroso, Aşkı Bulacaksın ve Ola Se Thimizoun (Olmasa Mektubun) adlı eserlerin de aralarında bulunduğu ve farklı kültürlerle ortak aşk şarkılarından oluşan muhteşem bir repertuvarla Bursalılar müzik ziyafeti yaşadı. Gecenin sonunda, etkinliğin sponsoru Özhan Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özhan, Şevval Sam ve Pera Flarmoni Orkestrası’na plaket takdim etti.