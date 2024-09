Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde hayranlarıyla bir araya gelen Sanatçı Şevval Sam, yeni plağının tanıtımını da gerçekleştirdi.

Sanatçı Şevval Sam, Bursa’da Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde yeni plağı olan “Rock’ı severiz” tanıtımı için hayranlarıyla buluştu. Söyleşiden önce şarkı söyleyen Sam, hayranlarına ufak bir resital sundu. Hayranlarından büyük ilgi gören Sam, basın mensuplarına yeni çıkan plağı ve ileriki zamanlarda gerçekleştirmek istediği projelerden bahsetti.

Yeni çıkardığı albümü ’Rock’ı Severiz’ hakkında konuşan Sam, "Normalde Rock şarkılarında bas gitar klavye varken ben aynı dörtlüyü en klasik ve en minimal halleriyle kanun, keman, klarnet ve ritimle denemek istedim. Hepsini çarkların karizmasını asla çizmeden alaturka formunda deneyimlemek istedim. Şarkıların içine girdim, çıktım. Benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Çünkü hangi kıyafeti giydirirseniz giydirin iyi bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Bütün prodüksiyonu başından sonuna kadar üstlendiğim, hayatımdaki en gurur duyduğum projelerden bir tanesi oldu. Umarım dinleyiciler de benim gibi düşünür ve ’Rock’ı Severiz’in keyfini çıkarır" ifadelerini kullandı.

Bursa’yı sevdiğini ve burada yaptığı her konserin kendisi için büyük anlam ifade ettiğini söyleyen Sam, "Bursa’yı seviyorum çünkü sanata değer veren, kültürel hassasiyetleri olan insanların yaşadığı bir şehir. Burada yapmış olduğum her konser, her etkinlik benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Temmuz ayının ortasında aşkı bulacaksınız konseri ile burada bulunmuştuk. Umarın yakın zamanda Rock’ı Severiz konseri ile buralarda oluruz" şeklinde konuştu.

İmza günlerini ve hayranlarıyla bir araya gelmeyi sevdiğini söyleyen Sam, "İmza günleri benim için çok kıymetli. D&R bunun öncüsü oldu. Ben göz göze gelmeyi seven bir insanım. Her imza gününde dinleyiciyle temasa geçiyoruz. İmza günlerimiz devam edecek. D&R’ın bugün kurdelesini keseceğiz. Ülke çapında 224 tane dükkanı olan, 8.’sini Bursa’da olan 3 tane de kafe açmış bir kurumdur. Bana vermiş oldukları destek için hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Son olarak yapmak istediği projeler hakkında da konuşan Sam, "Ben genelde konsept projeleri yapmayı seviyorum ama iki farklı büyük proje arasında ufak tefek sürprizler olabilir. Bazen bir şarkı söylemek istiyorum. Günümüz internet ve teknoloji dünyası bize bu imkanı veriyor. Önümüzdeki günlerde ufak ufak bir şarkı paylaşabilirim. Onun dışında benim artık kendi şarkılarımı paylaşmam gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.