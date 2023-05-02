Yeni olan 2022-2023 sezonunu ünlü seyyah Evliya Çelebi’ye atfeden Esenler Belediyesi, “Seyahat” temalı reels yarışması düzenliyor. Her şehirden ve her yaştan kimsenin katılabileceği yarışmaya son başvuru tarihinin ise 20 Haziran 2023 olduğu belirtildi.

Esenler Belediyesi, insanların gerçekleştirdikleri seyahatleri, Seyyah-ı Alem Evliya Çelebi ile bağdaştırmak ve sosyal medya üzerinde farkındalık oluşturmak amacıyla “Evliya Çelebi’nin İzinde Seyahat” temalı bir reels yarışması düzenliyor. 2022-2023 kültür-sanat sezonunu ünlü seyyah Evliya Çelebi’ye atfeden Esenler Belediyesi, “Seyahat” temasını en iyi şekilde işleyen yarışmacıları ödüllendirecek. Birden fazla video ile katılımın sağlanabileceği yarışmada birinciye 12 bin 500 TL, ikinciye 7 bin 500 TL ve üçüncüye 5 bin TL para ödülü verilecek. Kazanan yarışmacılar, 30 Haziran 2023 Cuma günü @esenlerkultur hesabı üzerinden ilan edilecek ve kazanılan ödül miktarı takip eden günlerde banka hesap numaralarına gönderilecek. Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye belediyenin web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.