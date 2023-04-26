Bilecik’in tanıtım ve turizmine büyük katkısı olan Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Ramazan ayı ve bayramda yaklaşık 40 bin kişiyi ağırladı.

Osmanlı Devleti’nin kurulmasında Osman Gazi’ye fikir önderliği yapan ve Ahi Teşkilatı Şeyhi olan Şeyh Edebali’ye ait türbe, tarihi Orhangazi Cami ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Bilecik’e gelen konukları ağırlamaya devam ediyor. Kuruluş şehri Bilecik’in tarih ve turizmi açısından büyük değere sahip Şeyh Edebali Türbesi, Orhangazi Cami ve tarih şeridi, ramazan ayı boyunca 21 bin 496 kişi, 3 günlük bayram süresinde ise 17 bin 487 kişi ziyaret etti. Şeyh Edebali Türbesi, Orhangazi Cami ve Tarih şeridine yapılan ziyaretlerde misafirleri ağırlayan Bilecik Belediyesi rehberlik görevlileri, Bilecik ve tarihi değerleri hakkında konuklarına bilgiler verdi.

Gezdikleri yerlerden hatıra fotoğrafları çektiren ziyaretçiler, Bilecik’in sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliğin dünyanın dört bir tarafında tanıtılmasına katkı sağladı.